Семейная ссора в псковской деревне привела к гибели троих мужчин

Тела троих мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены в одной из деревень Псковской области, двое из погибших — полицейские.
Как сообщила пресс-служба СУ СК по региону, тела были обнаружены в Невельском районе области.
Из сообщения СУ СК по Псковской области: «В одной из деревень Невельского района обнаружены тела троих мужчин с признаками насильственной смерти. Двое из них — полицейские».
Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе СУ СК РФ Псковской области, двое участковых выехали на вызов по факту семейной ссоры. По предварительным данным, полицейских застрелил один из супругов. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Из сообщения СУ СК по Псковской области: «В одной из деревень Невельского района обнаружены тела троих мужчин с признаками насильственной смерти. Двое из них — полицейские».
Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе СУ СК РФ Псковской области, двое участковых выехали на вызов по факту семейной ссоры. По предварительным данным, полицейских застрелил один из супругов. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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