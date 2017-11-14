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    Семейная ссора в псковской деревне привела к гибели троих мужчин

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    Семейная ссора в псковской деревне привела к гибели троих мужчин

    Семейная ссора в псковской деревне привела к гибели троих мужчин

    Тела троих мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены в одной из деревень Псковской области, двое из погибших — полицейские.

    Как сообщила пресс-служба СУ СК по региону, тела были обнаружены в Невельском районе области.

    Из сообщения СУ СК по Псковской области: «В одной из деревень Невельского района обнаружены тела троих мужчин с признаками насильственной смерти. Двое из них — полицейские».

    Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе СУ СК РФ Псковской области, двое участковых выехали на вызов по факту семейной ссоры. По предварительным данным, полицейских застрелил один из супругов. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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