Телеканал НТВ представляет документальный сериал «Подозреваются все», полностью основанный на реальных событиях. Проект покажет не расследования преступлений, а раскроет, почему они стали возможны.
Сюжет каждой серии начинается за несколько дней или часов до трагедии. Зритель получает возможность самостоятельно восстановить картину событий, увидеть историю еще до того, как расследованием займутся сотрудники полиции. Ему предстоит узнать, что происходило в жизни человека накануне трагедии и проследить, как сжимается круг потенциальных преступников. Все люди, с которыми жертва общается, живет или конфликтует, являются подозреваемыми.
Антон Нефёдов, режиссер проекта: «Мы концентрировали наше внимание на бытовых историях, они не имели отношения к организованной преступности, но от этого были не менее драматичны. Нам было важно показать не расследование, а причины, предшествующие событию. Обстоятельства, описанные в сериале, знакомы почти каждому: конфликты на лестничной площадке, ревнивый любовник, коллега по работе, который хочет занять чужое место. Мы следили за тем, как развивались отношения между людьми, узнавали, во что может вылиться небрежно брошенная фраза или случайное действие. Хотелось, чтобы для зрителя сериал стал способом осмыслить свою ежедневную жизнь. Лично для меня работа над этим проектом стала опытом, который заставил ответственно думать обо всех своих действиях».
Авторы проекта реконструируют последние дни и часы из жизни жертв преступлений по рассказам настоящих свидетелей. Все истории в сериале реальны, это громкие преступления, упоминания которых вы могли встречать в СМИ, но имена и фамилии фигурантов изменены.
Создатели сериала провели собственные расследования преступлений. Причем иногда выводы, сделанные съемочной группой, расходятся с результатами официальных расследований, проведенных следственными органами. Каждая серия — это новая история, новые люди, новый город. Действия сериала разворачиваются по всей России: от Ярославля до Владивостока.
Увидеть сериал «Подозреваются все» можно с понедельника по пятницу в 11:20 на НТВ.
Антон Нефёдов, режиссер проекта: «Мы концентрировали наше внимание на бытовых историях, они не имели отношения к организованной преступности, но от этого были не менее драматичны. Нам было важно показать не расследование, а причины, предшествующие событию. Обстоятельства, описанные в сериале, знакомы почти каждому: конфликты на лестничной площадке, ревнивый любовник, коллега по работе, который хочет занять чужое место. Мы следили за тем, как развивались отношения между людьми, узнавали, во что может вылиться небрежно брошенная фраза или случайное действие. Хотелось, чтобы для зрителя сериал стал способом осмыслить свою ежедневную жизнь. Лично для меня работа над этим проектом стала опытом, который заставил ответственно думать обо всех своих действиях».
Авторы проекта реконструируют последние дни и часы из жизни жертв преступлений по рассказам настоящих свидетелей. Все истории в сериале реальны, это громкие преступления, упоминания которых вы могли встречать в СМИ, но имена и фамилии фигурантов изменены.
Создатели сериала провели собственные расследования преступлений. Причем иногда выводы, сделанные съемочной группой, расходятся с результатами официальных расследований, проведенных следственными органами. Каждая серия — это новая история, новые люди, новый город. Действия сериала разворачиваются по всей России: от Ярославля до Владивостока.
Увидеть сериал «Подозреваются все» можно с понедельника по пятницу в 11:20 на НТВ.
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