Полотно Ван Гога продали на аукционе в США за 81 миллион долларов

В Нью-Йорке продали с молотка картину Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь». Полотно нидерландского художника сначала оценивали в 50 миллионов, но затем лот подорожал в полтора раза, и финальная стоимость составила 81,3 миллиона долларов.

Картина «Вспаханное поле и пахарь» стала главным лотом торгов. На холсте изображен вид из окна французской лечебницы, где Ван Гог провел последние годы жизни.



Несмотря на огромную сумму, за которую продали картину, для Ван Гога это не рекорд. Максимум установили в 1990 году — тогда с молотка ушел «Портрет доктора Гаше» за 82,5 миллиона долларов.



Всего на аукционе выставили более 60 работ из частной коллекции. В нее вошли картины известных импрессионистов и авторов современного искусства.