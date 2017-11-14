Самолеты коалиции США попытались помешать ВКС РФ в Сирии

Авиация возглавляемой США коалиции пыталась помешать самолетам ВКС России в районе Абу-Кемаля .

Помехи действующим в Сирии самолетам ВКС создавались для того, чтобы обеспечить безопасный выход террористов, заявили в Минобороны РФ.



Минобороны РФ: «Для безопасного вывода отступающих из Абу-Кемаля боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России. С этой целью ударные самолеты коалиции входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города Абу-Кемаль для препятствования работе российских ВКС».



По данным министерства, проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению города выявила факты прямого взаимодействия и поддержки игиловцев возглавляемой США международной коалицией.



Минобороны РФ: «Американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ, ссылаясь на то, что, по их данным, боевики „добровольно сдаются им в плен“ и теперь подпадают под положения Женевской конвенции „Об обращении с военнопленными“».