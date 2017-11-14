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    В Индии разрешили пользоваться соцсетью «ВКонтакте»

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    В Индии разрешили пользоваться соцсетью «ВКонтакте»

    В Индии разрешили пользоваться соцсетью «ВКонтакте»

    Власти Индии разблокировали российскую социальную сеть «ВКонтакте», с сегодняшнего дня она снова стала полностью доступна в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

    Отмечается, что для восстановления работы соцсеть «ВКонтакте» связалась с Министерством электронных и информационных технологий Индии. Этому посодействовали российские дипломаты. Представители социальной сети подробно рассказали индийским чиновникам обо всех инструментах и мерах по обеспечению безопасности пользователей.

    Из сообщения пресс-службы: «Если сообщества и пользователи распространяют материалы, противоречащие местному законодательству, такие страницы блокируются для жителей соответствующей страны».

    В середине сентября стало известно, что в Индии заблокировали «ВКонтакте». Сообщалось, что соцсеть сможет восстановить работу после того, как власти страны получат от ее администрации гарантии удаления любых ссылок на игру «Синий кит», склоняющую подростков к суициду.

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