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    Трехлетний ребенок случайно прострелил себе голову в Иркутской области

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    Трехлетний ребенок случайно прострелил себе голову в Иркутской области

    Трехлетний ребенок случайно прострелил себе голову в Иркутской области

    Уголовное дело возбуждено в Ангарске Иркутской области по факту гибели трехлетнего ребенка, случайно выстрелившего себе в голову из пистолета.

    Как сообщила пресс-служба СК РФ, по одной из версий следствия, ребенок, находясь в квартире, нашел у родного дяди травматический пистолет и в ходе игры произвел выстрел.

    Из сообщения СК РФ: «При этом родственники мальчика находились в соседней комнате квартиры. Установлено, что оружие у мужчины хранилось незаконно».

    По данным пресс-службы, мальчик был доставлен в медучреждение с огнестрельным ранением головы, однако 11 ноября скончался. Было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего с применением оружия».

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