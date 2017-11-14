Трехлетний ребенок случайно прострелил себе голову в Иркутской области

Уголовное дело возбуждено в Ангарске Иркутской области по факту гибели трехлетнего ребенка, случайно выстрелившего себе в голову из пистолета.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, по одной из версий следствия, ребенок, находясь в квартире, нашел у родного дяди травматический пистолет и в ходе игры произвел выстрел.



Из сообщения СК РФ: «При этом родственники мальчика находились в соседней комнате квартиры. Установлено, что оружие у мужчины хранилось незаконно».



По данным пресс-службы, мальчик был доставлен в медучреждение с огнестрельным ранением головы, однако 11 ноября скончался. Было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего с применением оружия».