Более 600 тысяч билетов на ЧМ-2018 распределено на первом этапе продаж

6⃣2⃣2⃣ 1⃣1⃣7⃣ билетов на #ЧМ2018 распределено по итогам первого периода продаж

❗️16 ноября в 12:00 (мск) на https://t.co/xOvKwsDtKX возобновятся продажи билетов

🎫🏆🇷🇺



ℹ️https://t.co/RSNpdsKuZK pic.twitter.com/0l3LCAuRqf