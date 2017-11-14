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    Более 600 тысяч билетов на ЧМ-2018 распределено на первом этапе продаж

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    Более 600 тысяч билетов на ЧМ-2018 распределено на первом этапе продаж

    Более 600 тысяч билетов на <nobr>ЧМ-2018</nobr> распределено на первом этапе продаж

    Международная федерация футбола объявила о завершении первого этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира 2019 года, который пройдет в 11 городах России.

    На первом этапе в рамках случайной жеребьевки распределили 622 тысячи 117 билетов. Их получили те болельщики, кто оставил предварительные заявки на сайте FIFA. Всего заявки поступили на 3 млн 496 204 билета.

    Отмечается, что 57% билетов досталось россиянам, а 43% — иностранцам. Большинство из них — болельщики из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции.

    Продажи возобновятся 16 ноября в 12:00 мск на официальном сайте FIFA и продлятся до 28 ноября. Покупка билетов будет осуществляться в порядке живой очереди.

    Тем временем состав участников ЧМ-2018 почти определен. Остались лишь три свободных места.


    Накануне сборная Италии впервые за 60 лет не смогла пробиться на чемпионат мира.

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