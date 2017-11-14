Более 600 тысяч билетов на ЧМ-2018 распределено на первом этапе продаж

Международная федерация футбола объявила о завершении первого этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира 2019 года, который пройдет в 11 городах России.
На первом этапе в рамках случайной жеребьевки распределили 622 тысячи 117 билетов. Их получили те болельщики, кто оставил предварительные заявки на сайте FIFA. Всего заявки поступили на 3 млн 496 204 билета.
Отмечается, что 57% билетов досталось россиянам, а 43% — иностранцам. Большинство из них — болельщики из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции.
Продажи возобновятся 16 ноября в 12:00 мск на официальном сайте FIFA и продлятся до 28 ноября. Покупка билетов будет осуществляться в порядке живой очереди.
Тем временем состав участников ЧМ-2018 почти определен. Остались лишь три свободных места.
Накануне сборная Италии впервые за 60 лет не смогла пробиться на чемпионат мира.
Отмечается, что 57% билетов досталось россиянам, а 43% — иностранцам. Большинство из них — болельщики из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции.
6⃣2⃣2⃣ 1⃣1⃣7⃣ билетов на #ЧМ2018 распределено по итогам первого периода продаж— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 14, 2017
❗️16 ноября в 12:00 (мск) на https://t.co/xOvKwsDtKX возобновятся продажи билетов
🎫🏆🇷🇺
ℹ️https://t.co/RSNpdsKuZK pic.twitter.com/0l3LCAuRqf
Продажи возобновятся 16 ноября в 12:00 мск на официальном сайте FIFA и продлятся до 28 ноября. Покупка билетов будет осуществляться в порядке живой очереди.
Тем временем состав участников ЧМ-2018 почти определен. Остались лишь три свободных места.
2⃣9⃣ из 3⃣2⃣!— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 14, 2017
Осталось разыграть лишь 3⃣ путевки в Россию. Кто дополнит состав участников #ЧМ2018? pic.twitter.com/LvrCNM8OJN
Накануне сборная Италии впервые за 60 лет не смогла пробиться на чемпионат мира.
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