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    Активистка с голой грудью устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице. Порошенко, Украина, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАктивистка с голой грудью устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице

    Активистка с голой грудью устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице

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    Активистка с голой грудью устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице

    Активистка с голой грудью устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице

    Активистка с голой грудью устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице
    • Фото: alternatio.org

      • Еще одна акция протеста скандально известного движения FEMEN состоялась на Украине. На этот раз «огненной» атаке подвергся магазин Roshen в городе Винница.

      Активистка с оголенной грудью подожгла декоративный трамвайный вагончик, стоявший перед входом в лавку. Пожар был устроен в знак протеста против финансовых афер президента Украины Петра Порошенко.

      Активистка с голой грудью устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице. Порошенко, Украина, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Активистка с голой грудью устроила пожар у магазина Порошенко в Виннице. Порошенко, Украина, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      FEMEN: «Поводом для акции послужили очередные разоблачения финансовых афер шоколадного барыги Петра Алексеевича, связанных с публикацией „райских“ документов. Пусть горящий трамвай подобно огненной колеснице навсегда унесет Порошенко туда, где нет ни высоких налогов, ни войны, ни нищеты, ни украинцев, которые так ненавистны шоколадному барону».

      смотретьПолуголая активистка FEMEN устроила пожар у магазина Порошенко
      Полуголая активистка FEMEN устроила пожар у магазина Порошенко
      Аналогичная акция протеста прошла в Киеве около двух недель назад. Женщина, на теле которой было написано: «Сладости или импичмент», облила бензином и подожгла плюшевых медведей, стоявших у входа в магазин Roshen.

      Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовал ранее материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков. По данным украинских СМИ, в этих документах якобы также фигурирует офшор президента Украины Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал офшорную компанию не для того, чтобы передать корпорацию Roshen в траст, а чтобы минимизировать налоги.

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