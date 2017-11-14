Священнику-сутенеру из Ленобласти вынесли приговор в Белоруссии

Обвиняемый в сутенерстве
39-летний священник из России услышал приговор в Белоруссии.
Отец Николай (Николай Киреев) был приговорен к 5 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Такое решение вынес суд Железнодорожного района Витебска.
Пресс-служба Витебского областного суда: «Приговором суда обвиняемый признан виновным в приготовлении к организации и использованию занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, сопряженных с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенных лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 171 УК Республики Беларусь».
Напомним, 39-летний иерей храма святых апостолов Петра и Павла из Ленинградской области был задержан властями во время спецоперации правоохранителей Белоруссии в притоне.
Как полагает следствие, Николай Киреев занимался организацией перевозки проституток из Белоруссии в Россию. Ранее замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что священник Николай Киреев на время следствия будет запрещен в служении.
Пресс-служба Витебского областного суда: «Приговором суда обвиняемый признан виновным в приготовлении к организации и использованию занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, сопряженных с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенных лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 171 УК Республики Беларусь».
Напомним, 39-летний иерей храма святых апостолов Петра и Павла из Ленинградской области был задержан властями во время спецоперации правоохранителей Белоруссии в притоне.
Как полагает следствие, Николай Киреев занимался организацией перевозки проституток из Белоруссии в Россию. Ранее замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что священник Николай Киреев на время следствия будет запрещен в служении.
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