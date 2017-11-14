Apple выпустит три новых iPhone

В следующем году компания Apple может выпустить три новых устройства на базе iPhone X, свидетельствует отчет аналитика компании KGI Securities
Минг-Чи Куо.
Куо прогнозирует, что две модели получат OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма, а третья — 6,1 дюйма. Они будут оснащены камерой True Depth, а их дизайн будет практически таким же, как и у iPhone X. При этом для OLED-моделей будут изготовлены усовершенствованные корпуса из нержавеющей стали.
Ожидаемая стоимость LCD-модели — от 649 до 749 долларов. Стоимость новинок с инновационным OLED-дисплеем не называется.
Ранее KGI Securities прогнозировала, что в 2018 году Apple будет использовать в своей продукции только технологию Face ID, полностью отказавшись от разблокировки по отпечатку пальца.
KGI: Apple to Launch 6.5-Inch ‘iPhone X Plus’ Next Year Alongside 5.8-Inch OLED and 6.1-Inch LCD Models https://t.co/oPEykjTHbO by @rsgnl pic.twitter.com/Bhvu6ugnHz— MacRumors.com (@MacRumors) 13 ноября 2017 г.
Ожидаемая стоимость LCD-модели — от 649 до 749 долларов. Стоимость новинок с инновационным OLED-дисплеем не называется.
Ранее KGI Securities прогнозировала, что в 2018 году Apple будет использовать в своей продукции только технологию Face ID, полностью отказавшись от разблокировки по отпечатку пальца.
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