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    Apple выпустит три новых iPhone

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    • Фото: @MacRumors /twitter.com
    Apple выпустит три новых iPhone

    Apple выпустит три новых iPhone

    Apple выпустит три новых iPhone
  • Фото: @MacRumors /twitter.com

    • В следующем году компания Apple может выпустить три новых устройства на базе iPhone X, свидетельствует отчет аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

    Куо прогнозирует, что две модели получат OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма, а третья — 6,1 дюйма. Они будут оснащены камерой True Depth, а их дизайн будет практически таким же, как и у iPhone X. При этом для OLED-моделей будут изготовлены усовершенствованные корпуса из нержавеющей стали.



    Ожидаемая стоимость LCD-модели — от 649 до 749 долларов. Стоимость новинок с инновационным OLED-дисплеем не называется.

    Ранее KGI Securities прогнозировала, что в 2018 году Apple будет использовать в своей продукции только технологию Face ID, полностью отказавшись от разблокировки по отпечатку пальца.

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