Оптовые цены на бензин установили исторический рекорд

Оптовые цены на бензин в России установили исторический рекорд на минувшей неделе и продолжили расти с началом новой. Это следует из данных
Санкт-Петербургской биржи.
Цены на АИ-92 выросли за неделю больше чем на 2% — до 42,85 тыс. рублей за тонну. АИ-95 прибавил больше 1,5% — до 44,99 тыс. рублей за тонну.
Эксперты объясняют: во-первых, на Московском НПЗ остановили работу одной из установок и, как считают в Федеральной антимонопольной службе, игроки на рынке начали нервничать.
Вторая причина — рост мировых цен на нефть. Из-за этого экспортировать нефтепродукты выгоднее, чем продавать внутри страны.
Эксперты объясняют: во-первых, на Московском НПЗ остановили работу одной из установок и, как считают в Федеральной антимонопольной службе, игроки на рынке начали нервничать.
Вторая причина — рост мировых цен на нефть. Из-за этого экспортировать нефтепродукты выгоднее, чем продавать внутри страны.
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