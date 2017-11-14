Правительство предложило освободить электромобили от транспортного налога

Правительство предлагает избавить владельцев электрокаров от транспортного налога, чтобы подстегнуть спрос. Пока электромобилей в России очень мало.

Сейчас величина транспортного налога в основном зависит от количества лошадиных сил. Но у электромобилей, в отличие от обычных машин, нет двигателя внутреннего сгорания и соответственно нет главной характеристики для расчета транспортного налога. А потому с 2018 года правительство предлагает освободить владельцев электрокаров от его уплаты. Предполагаемый срок льготы — 5 лет.



Сейчас рынок электромобилей в России расширяется. По данным агентства «Автостат», за январь-сентябрь он прибавил 37,5% по сравнению с прошлым годом и по темпам роста сейчас обгоняет рынок других легковых автомобилей.



Правда, в штуках результаты пока более чем скромные — в России насчитывается менее 1000 электрокаров. Для сравнения, в Китае их уже 825 тысяч. Нужно подчеркнуть, что речь идет о чистых электрокарах, а не о гибридах.