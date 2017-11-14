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    Правительство предложило освободить электромобили от транспортного налога. автомобили, налоги и пошлины, правительство РФ, экономика и бизнес, электромобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравительство предложило освободить электромобили от транспортного налога

    Правительство предложило освободить электромобили от транспортного налога

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    Правительство предложило освободить электромобили от транспортного налога

    Правительство предложило освободить электромобили от транспортного налога

    Правительство предложило освободить электромобили от транспортного налога

      Правительство предлагает избавить владельцев электрокаров от транспортного налога, чтобы подстегнуть спрос. Пока электромобилей в России очень мало.

      Сейчас величина транспортного налога в основном зависит от количества лошадиных сил. Но у электромобилей, в отличие от обычных машин, нет двигателя внутреннего сгорания и соответственно нет главной характеристики для расчета транспортного налога. А потому с 2018 года правительство предлагает освободить владельцев электрокаров от его уплаты. Предполагаемый срок льготы — 5 лет.

      Сейчас рынок электромобилей в России расширяется. По данным агентства «Автостат», за январь-сентябрь он прибавил 37,5% по сравнению с прошлым годом и по темпам роста сейчас обгоняет рынок других легковых автомобилей.

      Правда, в штуках результаты пока более чем скромные — в России насчитывается менее 1000 электрокаров. Для сравнения, в Китае их уже 825 тысяч. Нужно подчеркнуть, что речь идет о чистых электрокарах, а не о гибридах.

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