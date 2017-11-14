Британцы переплавили незаконное холодное оружие в уличные спортивные тренажеры

В Великобритании довольно необычным образом привлекли внимание к проблеме уличной преступности. Там появилась первая спортивная площадка, которую построили из холодного оружия. Изъятые полицией ножи и заточки переплавили в тренажеры.

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Для строительства этой спортивной площадки местная полиция предоставила две тонны ножей, изъятых у молодых людей на улицах Лондона.



Почти два миллиарда фунтов ушло на строительство в Лондоне Национального центра по борьбе с киберпреступниками. Для борьбы с обычными преступниками, которые «работают» ножом, такие деньги выделены не были. Организация, название которой переводится как «Стальные воины», — благотворительная, и собственными силами сделала символический жест. Пустила мечи на орала.



Бенедикт Винтур, основатель организации «Стальные воины»: «Мы построили эту площадку, чтобы люди были уверены в своей силе и без оружия, чтобы использовали свою энергию в мирных целях».



Таскать ножи среди лондонской шпаны модно. Это такой аксессуар с намеком, вроде солдатского ремня с латунной пряжкой. Пойманные подростки говорят, что точат лезвия только для самозащиты. Очевидно, от таких же, как они, модников.



Стальная макулатура обычно возвращается в промышленность. Переплавленные ножи растворяются в готовых домах и автомобилях. Из них можно делать хоть кастрюли. Но свои дом, семья и машина для преступников восточного Лондона пока далеки. А брусья на спортивной площадке — это то, что может остудить их горячие руки уже сегодня.



Подробности — в видеоматериале.