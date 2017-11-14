Кемеровчане собирают деньги, чтобы спасти подстреленную браконьерами лосиху

Жители Кемерова начали собирать средства, чтобы помочь подстреленному браконьерами животному. Полугодовалую лосиху нашли в лесу. Браконьеры убили ее мать, а детеныша подстрелили в ногу. Теперь животному предстоят сложная операция и долгий курс лечения.

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Кемерово

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Она уже пытается общаться с человеком и даже разрешает себя погладить. Если бы не случайные люди, маленькая лосиха уже умерла бы от голода. Несколько дней назад браконьеры убили ее мать, а ей самой прострелили ногу. С такой травмой раненый детеныш не мог ходить и просто лежал на снегу.



Подстреленное животное срочно отвезли на перевязку. В ветклинике его поставили на ноги, но возникла другая проблема: идти животному некуда. С такой травмой в дикой природе долго не прожить.



К спасению лосенка подключились жители Кемерова. В Интернете начался сбор средств на его содержание в приюте и лекарства. В Сети 130-килограммовой «малышке» придумали имя — Пуговка.



В багажнике джипа Пуговка теперь ежедневно путешествует по городу на перевязку и рентген. Первые снимки показали, что необходима операция и, возможно, придется удалять копыто. Пока же на ближайшие несколько недель Пуговка останется в приюте. Пока она привыкает к новым соседям и заново учится ходить.



Подробности — в видеоматериале.