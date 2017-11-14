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    Кемеровчане собирают деньги, чтобы спасти подстреленную браконьерами лосиху. животные, Кемерово, лоси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКемеровчане собирают деньги, чтобы спасти подстреленную браконьерами лосиху

    Кемеровчане собирают деньги, чтобы спасти подстреленную браконьерами лосиху

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    Кемеровчане собирают деньги, чтобы спасти подстреленную браконьерами лосиху

    Кемеровчане собирают деньги, чтобы спасти подстреленную браконьерами лосиху

    Кемеровчане собирают деньги, чтобы спасти подстреленную браконьерами лосиху

      Жители Кемерова начали собирать средства, чтобы помочь подстреленному браконьерами животному. Полугодовалую лосиху нашли в лесу. Браконьеры убили ее мать, а детеныша подстрелили в ногу. Теперь животному предстоят сложная операция и долгий курс лечения.

      Она уже пытается общаться с человеком и даже разрешает себя погладить. Если бы не случайные люди, маленькая лосиха уже умерла бы от голода. Несколько дней назад браконьеры убили ее мать, а ей самой прострелили ногу. С такой травмой раненый детеныш не мог ходить и просто лежал на снегу.

      Подстреленное животное срочно отвезли на перевязку. В ветклинике его поставили на ноги, но возникла другая проблема: идти животному некуда. С такой травмой в дикой природе долго не прожить.

      К спасению лосенка подключились жители Кемерова. В Интернете начался сбор средств на его содержание в приюте и лекарства. В Сети 130-килограммовой «малышке» придумали имя — Пуговка.

      В багажнике джипа Пуговка теперь ежедневно путешествует по городу на перевязку и рентген. Первые снимки показали, что необходима операция и, возможно, придется удалять копыто. Пока же на ближайшие несколько недель Пуговка останется в приюте. Пока она привыкает к новым соседям и заново учится ходить.

      Подробности — в видеоматериале.

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