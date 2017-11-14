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    «Дышать нечем»: плотный смог накрыл Челябинск

    1 комментарий
    • Фото: @llirik1985 /twitter.com
    «Дышать нечем»: плотный смог накрыл Челябинск

    «Дышать нечем»: плотный смог накрыл Челябинск

    «Дышать нечем»: плотный смог накрыл Челябинск
  • Фото: @llirik1985 /twitter.com

    • Челябинск окутан смогом. Районы города затянуло плотным дымом, в социальных сетях жители жалуются на плохое самочувствие.

    Автомобилисты отмечают, что видимость на дорогах из-за дымки существенно снизилась, а рядовые горожане подозревают, что смог может быть последствием утечки на одном из предприятий.

    Ну реально дышать нечем! Вонища… мы живём в Челябинске и дышим этим. Отравляем свой организм ежеминутно! Это не туман, это смог! Голова болит постоянно, во рту привкус металла 🤢 когда это закончится?! Хватит травить народ! #выбросычелябинск#городкоторыйсмог#выбросычелябинск#прекратитенастравить#мыхотимдышать#мыхотимжить#петиция#путинрешайвопрос#дубровскийрешайвопрос#депутатывыгде#челябинск#74#вонь#челябинскфото

    Публикация от ANNA ALEVI ♏️ (@alevisugar)









    На сайте регионального МЧС сообщается, что в городе и других близлежащих населенных пунктах сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. Горожанам рекомендовали побольше пить воды, а также отказаться от газировки, алкоголя и физической нагрузки.

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