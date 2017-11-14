«Дышать нечем»: плотный смог накрыл Челябинск

Челябинск окутан смогом. Районы города затянуло плотным дымом, в социальных сетях жители жалуются на плохое самочувствие.
Автомобилисты отмечают, что видимость на дорогах из-за дымки существенно снизилась, а рядовые горожане подозревают, что смог может быть последствием утечки на одном из предприятий.
На сайте регионального МЧС сообщается, что в городе и других близлежащих населенных пунктах сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. Горожанам рекомендовали побольше пить воды, а также отказаться от газировки, алкоголя и физической нагрузки.
Ну реально дышать нечем! Вонища… мы живём в Челябинске и дышим этим. Отравляем свой организм ежеминутно! Это не туман, это смог! Голова болит постоянно, во рту привкус металла 🤢 когда это закончится?! Хватит травить народ! #выбросычелябинск#городкоторыйсмог#выбросычелябинск#прекратитенастравить#мыхотимдышать#мыхотимжить#петиция#путинрешайвопрос#дубровскийрешайвопрос#депутатывыгде#челябинск#74#вонь#челябинскфото
#Челябинск — город, в котором видно зловонный воздух… #ЧелябинскСмог pic.twitter.com/e3GuQ5nKRe— Кирилл Ивкин (@llirik1985) 14 ноября 2017 г.
Чет реально страшно на улицу выходить 💨💨💨😷😷😷🆘🆘🆘#выбросы #смог #челябинск pic.twitter.com/MiBL3y93XP— Shaitan Li (@izya_lizaa) 13 ноября 2017 г.
На сайте регионального МЧС сообщается, что в городе и других близлежащих населенных пунктах сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. Горожанам рекомендовали побольше пить воды, а также отказаться от газировки, алкоголя и физической нагрузки.
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