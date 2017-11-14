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    Неизвестные открыли стрельбу в кафе в центре Москвы

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    Неизвестные открыли стрельбу в кафе в центре Москвы

    Неизвестные открыли стрельбу в кафе в центре Москвы

    Четверо неизвестных открыли стрельбу в кафе в центре столицы и скрылись на автомобиле.

    По предварительной информации, в кафе на Новослободской улице произошло разбойное нападение. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

    Из сообщения источника: «В заведение ворвались четверо мужчин кавказской внешности и открыли стрельбу из травматического оружия, после чего скрылись на автомобиле Infiniti».

    Для задержания подозреваемых полиция объявила план «Перехват», добавил источник.

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