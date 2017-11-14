В Кузбассе водитель BMW сбил пенсионерку с четырьмя детьми: один ребенок погиб

Полиция в Кемеровской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием иномарки, водитель которой сбил
68-летнюю женщину и четверых детей, один ребенок впоследствии скончался в больнице.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло утром в городе Березовский.
По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и наехал на женщину с четырьмя детьми в возрасте от 7 до 10 лет, которые шли по краю проезжей части навстречу двигавшемуся транспорту.
Из сообщения ГУ МВД по Кемеровской области: «В результате ДТП 7-летняя девочка от полученных травм погибла, пенсионерка и трое детей доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Известно, что пожилая женщина вела двух внучек и двоих соседских детей в школу».
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам освидетельствования водитель оказался трезв. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и наехал на женщину с четырьмя детьми в возрасте от 7 до 10 лет, которые шли по краю проезжей части навстречу двигавшемуся транспорту.
Из сообщения ГУ МВД по Кемеровской области: «В результате ДТП 7-летняя девочка от полученных травм погибла, пенсионерка и трое детей доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Известно, что пожилая женщина вела двух внучек и двоих соседских детей в школу».
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам освидетельствования водитель оказался трезв. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Комментарии