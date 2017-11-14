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    В Кузбассе водитель BMW сбил пенсионерку с четырьмя детьми: один ребенок погиб

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    • Фото: 42.мвд.рф
    В Кузбассе водитель BMW сбил пенсионерку с четырьмя детьми: один ребенок погиб

    В Кузбассе водитель BMW сбил пенсионерку с четырьмя детьми: один ребенок погиб

    В Кузбассе водитель BMW сбил пенсионерку с четырьмя детьми: один ребенок погиб
  • Фото: 42.мвд.рф

    • Полиция в Кемеровской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием иномарки, водитель которой сбил 68-летнюю женщину и четверых детей, один ребенок впоследствии скончался в больнице.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло утром в городе Березовский.

    По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и наехал на женщину с четырьмя детьми в возрасте от 7 до 10 лет, которые шли по краю проезжей части навстречу двигавшемуся транспорту.

    Из сообщения ГУ МВД по Кемеровской области: «В результате ДТП 7-летняя девочка от полученных травм погибла, пенсионерка и трое детей доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Известно, что пожилая женщина вела двух внучек и двоих соседских детей в школу».

    Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам освидетельствования водитель оказался трезв. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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