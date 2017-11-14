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    Сожитель матери до смерти забил полуторагодовалого мальчика в Хакасии

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    Сожитель матери до смерти забил полуторагодовалого мальчика в Хакасии

    Сожитель матери до смерти забил полуторагодовалого мальчика в Хакасии

    В Хакасии расследуют обстоятельства смерти мальчика, который скончался в результате побоев.

    В Хакасии по подозрению в избиении ребенка 1,5 лет задержан отчим мальчика. Инцидент произошел днем 11 ноября, однако известно о нем стало только сейчас.

    Мать ушла в магазин, в ее отсутствие 28-летний сожитель накинулся с кулаками на ребенка. Вернувшись, женщина обнаружила сына с тяжелой травмой головы. Она вызвала скорую, на следующий день мальчик скончался в больнице.

    СУ СК России по Хакасии: «Установленные в настоящее время обстоятельства дают обоснованные подозрения о том, что преступление в отношении малолетнего мальчика совершил 28-летний сожитель женщины. Мужчина задержан. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу».

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