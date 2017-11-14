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    Московский «Платежный клиринговый дом» лишился лицензии

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    Московский «Платежный клиринговый дом» лишился лицензии

    Московский «Платежный клиринговый дом» лишился лицензии

    Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Платежный клиринговый дом».

    Решение о выводе ПКД с рынка банковских услуг в регуляторе объяснили тем, что организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также представляла недостоверную информацию.

    Кроме того, по данным ЦБ, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

    «Платежный клиринговый дом» не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября организация занимала 548-е место в банковской системе России.

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