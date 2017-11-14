Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Мокрый снег в Москве осложнил движение на дорогах

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    Мокрый снег в Москве осложнил движение на дорогах

    Мокрый снег в Москве осложнил движение на дорогах

    Мокрый снег в Москве осложнил движение на дорогах
  • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

    • В ночь на вторник в российской столице выпал мокрый снег с дождем, ситуация на дорогах осложнилась.

    Пробки на московских дорогах к 9:00 достигли 7 баллов. Специалисты «Яндекс.Пробки» прогнозируют, что 7-балльные заторы сохранятся в мегаполисе до 10:00, к 11:00 ситуация, возможно, улучшится. По информации портала, в городе много мелких аварий, связанных в первую очередь с осадками, которые обрушились на Москву ночью.

    Ранее МЧС распространило сообщение о том, что в Московской области и Москве до 11:00 утра 14 ноября ожидается мокрый снег, дождь, ухудшение видимости, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

    Представители столичного главка МЧС призвали водителей быть особенно осторожными на дорогах: снизить скорость и увеличить дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.

    Новости по теме

    Осень-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru