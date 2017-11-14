Мокрый снег в Москве осложнил движение на дорогах

В ночь на вторник в российской столице выпал мокрый снег с дождем, ситуация на дорогах осложнилась.
Пробки на московских дорогах к 9:00 достигли 7 баллов. Специалисты «Яндекс.Пробки» прогнозируют, что 7-балльные заторы сохранятся в мегаполисе до 10:00, к 11:00 ситуация, возможно, улучшится. По информации портала, в городе много мелких аварий, связанных в первую очередь с осадками, которые обрушились на Москву ночью.
Ранее МЧС распространило сообщение о том, что в Московской области и Москве до 11:00 утра 14 ноября ожидается мокрый снег, дождь, ухудшение видимости, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.
Представители столичного главка МЧС призвали водителей быть особенно осторожными на дорогах: снизить скорость и увеличить дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Ранее МЧС распространило сообщение о том, что в Московской области и Москве до 11:00 утра 14 ноября ожидается мокрый снег, дождь, ухудшение видимости, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.
Представители столичного главка МЧС призвали водителей быть особенно осторожными на дорогах: снизить скорость и увеличить дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.
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