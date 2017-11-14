Головин объяснил необходимость привлечения внимания к больным диабетом детям

Сегодня во всем мире проходят мероприятия, посвященные Дню борьбы с сахарным диабетом.
В России к ним присоединились футболисты национальной сборной. Спортсмены записали социальный ролик, в котором призывают обратить внимание на заболеваемость диабетом среди детей.
Александр Головин, футболист сборной России: «Мы рады поддержать детей, больных сахарным диабетом. Такие дети часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих. Чем больше внимания к проблеме мы привлечем, тем больше шансов у больных сахарным диабетом жить обычной полноценной жизнью».
Всемирный день борьбы с диабетом учредили в 1991 году. Ежегодно его отмечают 14 ноября — в день рождения канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга. Он получил Нобелевскую премию за открытие инсулина — гормона, который регулирует содержание сахара в крови.
Александр Головин, футболист сборной России: «Мы рады поддержать детей, больных сахарным диабетом. Такие дети часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих. Чем больше внимания к проблеме мы привлечем, тем больше шансов у больных сахарным диабетом жить обычной полноценной жизнью».
Всемирный день борьбы с диабетом учредили в 1991 году. Ежегодно его отмечают 14 ноября — в день рождения канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга. Он получил Нобелевскую премию за открытие инсулина — гормона, который регулирует содержание сахара в крови.
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