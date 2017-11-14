Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    Головин объяснил необходимость привлечения внимания к больным диабетом детям. болезни, дети и подростки, медицина, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГоловин объяснил необходимость привлечения внимания к больным диабетом детям

    Головин объяснил необходимость привлечения внимания к больным диабетом детям

    комментировать
    Головин объяснил необходимость привлечения внимания к больным диабетом детям

    Головин объяснил необходимость привлечения внимания к больным диабетом детям

    Головин объяснил необходимость привлечения внимания к больным диабетом детям

      Сегодня во всем мире проходят мероприятия, посвященные Дню борьбы с сахарным диабетом.

      В России к ним присоединились футболисты национальной сборной. Спортсмены записали социальный ролик, в котором призывают обратить внимание на заболеваемость диабетом среди детей.

      Александр Головин, футболист сборной России: «Мы рады поддержать детей, больных сахарным диабетом. Такие дети часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих. Чем больше внимания к проблеме мы привлечем, тем больше шансов у больных сахарным диабетом жить обычной полноценной жизнью».

      Всемирный день борьбы с диабетом учредили в 1991 году. Ежегодно его отмечают 14 ноября — в день рождения канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга. Он получил Нобелевскую премию за открытие инсулина — гормона, который регулирует содержание сахара в крови.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru