Посол РФ в США назвал заявление Путина и Трампа по Сирии «вселяющим оптимизм»

Посол России в США Анатолий Антонов положительно оценил одобренный Владимиром Путиным и Дональдом Трампом документ по Сирии. Он отметил, что это соглашение подтверждает, что США и Россия могут работать вместе.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, они вселяют определённый оптимизм. Ясно и четко подчеркнуто, что у нас общие цели, общие задачи».
Он также отметил, что Россия и США ведут наиболее успешную борьбу с мировым терроризмом, когда работают сообща, передает РИА Новости.
А вот в Соединенных Штатах контакты глав государств воспринимают совсем иначе. Либеральные СМИ обрушились с критикой на Трампа из-за беседы с российским лидером. А экс-директор ЦРУ Джон Бреннан предположил, что американский президент боится Путина.
Он также отметил, что Россия и США ведут наиболее успешную борьбу с мировым терроризмом, когда работают сообща, передает РИА Новости.
А вот в Соединенных Штатах контакты глав государств воспринимают совсем иначе. Либеральные СМИ обрушились с критикой на Трампа из-за беседы с российским лидером. А экс-директор ЦРУ Джон Бреннан предположил, что американский президент боится Путина.
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