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Деловое утро НТВ

    Посол РФ в США назвал заявление Путина и Трампа по Сирии «вселяющим оптимизм»

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Посол РФ в США назвал заявление Путина и Трампа по Сирии «вселяющим оптимизм»

    Посол РФ в США назвал заявление Путина и Трампа по Сирии «вселяющим оптимизм»

    Посол РФ в США назвал заявление Путина и Трампа по Сирии «вселяющим оптимизм»
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Посол России в США Анатолий Антонов положительно оценил одобренный Владимиром Путиным и Дональдом Трампом документ по Сирии. Он отметил, что это соглашение подтверждает, что США и Россия могут работать вместе.

    Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, они вселяют определённый оптимизм. Ясно и четко подчеркнуто, что у нас общие цели, общие задачи».

    Он также отметил, что Россия и США ведут наиболее успешную борьбу с мировым терроризмом, когда работают сообща, передает РИА Новости.

    А вот в Соединенных Штатах контакты глав государств воспринимают совсем иначе. Либеральные СМИ обрушились с критикой на Трампа из-за беседы с российским лидером. А экс-директор ЦРУ Джон Бреннан предположил, что американский президент боится Путина.


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