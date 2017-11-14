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Деловое утро НТВ
    Дети чудом избежали гибели под колесами грузовика в Норвегии. ДТП, Норвегия, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДети чудом избежали гибели под колесами грузовика в Норвегии

    Дети чудом избежали гибели под колесами грузовика в Норвегии

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    Дети чудом избежали гибели под колесами грузовика в Норвегии

    Дети чудом избежали гибели под колесами грузовика в Норвегии

    Дети чудом избежали гибели под колесами грузовика в Норвегии

      Школьники в Норвегии буквально чудом избежали гибели под колесами фуры. Несколько детей, возвращавшихся домой после занятий, выскочили из автобуса и стали перебегать дорогу, не заметив мчавшегося по встречной полосе грузовика.

      К счастью, водитель фуры успел затормозить буквально в нескольких сантиметрах от детей. Инцидент снял на камеру регистратора водитель, который ехал за школьным автобусом.

      Мужчина рассказал, что это он посигналил водителю фуры, что и помогло, по его мнению, предотвратить страшную аварию.



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