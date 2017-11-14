Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    Суд в США разрешил применить ряд положений иммиграционного указа Трампа

    комментировать

    Суд в США разрешил применить ряд положений иммиграционного указа Трампа

    Суд в США разрешил применить ряд положений иммиграционного указа Трампа

    Апелляционный суд девятого округа США разрешил частичное вступление в силу третьего иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Теперь гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада могут запретить въезд в Соединенные Штаты, если у них нет семейных связей на территории страны.

    При этом суд постановил, что на граждан Венесуэлы и КНДР, упомянутых в указе, этот запрет распространяться не может, сообщает агентство Reuters.

    Ранее сообщалось, что обновленный иммиграционный указ президента США, подписанный 24 сентября, должен был вступить в силу 18 октября. Однако за день до этого он был заблокирован федеральным судом в Гонолулу, штат Гавайи.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru