Мадрид не нашел доказательств «российского вмешательства» в Каталонии

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо признался, что у Мадрида нет никаких сведений, которые могли бы подтвердить причастность России к каталонскому кризису.
Он пояснил, что некий подозрительный интернет-трафик, по их сведениям, шел из России и Венесуэлы.
Альфонсо Дастис Кеседо, глава МИД Испании: «Мы знаем, откуда идут эти сообщения, они связаны с сетями, которые расположены или имеют свои точки распространения в РФ. Этой информацией поделились с российскими властями. При этом из всех обнаруженных пропагандистских аккаунтов о референдуме в Каталонии только 3% были реальными, остальные оказались фальшивыми и создавались для распространения неточной информации».
Он признал, что подобные сообщения в соцсетях не могли повлиять на общественное мнение в той или иной стране, сообщают «Известия».
Ранее историю о якобы «руке Москвы» в Каталонии активно тиражировали местные СМИ. Посольство РФ ответило на заявления журналистов.
Посольство РФ в Мадриде: «Не перестает изумлять, что некоторые испанские СМИ раздувают пузырь о якобы „руке России“ в Каталонии и не помогают читателю увидеть истинное происхождение и возможные пути решения проблем в этом автономном сообществе».
Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Действие документа было приостановлено Конституционным судом Испании. Мадрид задействовал 155-ю статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, распустить ее парламент, отправить правительство автономии в отставку и назначить выборы. Правительство Каталонии обвинили в организации восстания, мятеже, растрате государственных средств. В связи с этим в Барселоне не прекращаются акции протеста.
Альфонсо Дастис Кеседо, глава МИД Испании: «Мы знаем, откуда идут эти сообщения, они связаны с сетями, которые расположены или имеют свои точки распространения в РФ. Этой информацией поделились с российскими властями. При этом из всех обнаруженных пропагандистских аккаунтов о референдуме в Каталонии только 3% были реальными, остальные оказались фальшивыми и создавались для распространения неточной информации».
Он признал, что подобные сообщения в соцсетях не могли повлиять на общественное мнение в той или иной стране, сообщают «Известия».
Ранее историю о якобы «руке Москвы» в Каталонии активно тиражировали местные СМИ. Посольство РФ ответило на заявления журналистов.
Посольство РФ в Мадриде: «Не перестает изумлять, что некоторые испанские СМИ раздувают пузырь о якобы „руке России“ в Каталонии и не помогают читателю увидеть истинное происхождение и возможные пути решения проблем в этом автономном сообществе».
Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Действие документа было приостановлено Конституционным судом Испании. Мадрид задействовал 155-ю статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, распустить ее парламент, отправить правительство автономии в отставку и назначить выборы. Правительство Каталонии обвинили в организации восстания, мятеже, растрате государственных средств. В связи с этим в Барселоне не прекращаются акции протеста.
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