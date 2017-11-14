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    МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды

    МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды

    МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • В Москве и Московской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды, в том числе дождь, мокрый снег и гололед.

    ГУ МЧС по Москве: «По информации ФГБУ „Центральное УГМС“ в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 11.00 утра 14 ноября местами в Московской области и в Москве ожидается снег, мокрый снег, дождь, ухудшение видимости в осадках 500–1000 метров, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на востоке области слабый гололед».

    Представители столичного главка МЧС призвали водителей быть особенно осторожными на дорогах: снизить скорость и увеличить дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.

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