Чемпионат мэра: почему Каху Каладзе называют грузинским Собяниным

Знаменитый в недавнем прошлом футболист «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе вступил в должность мэра Тбилиси. Получится ли у блестящего футболиста стать блестящим градоначальником? И почему Каладзе уже называют грузинским Собяниным? Разбирался репортер НТВ Алексей Поляков.
Победа Каладзе заинтриговала многих политологов. Некоторые сразу начали анализировать, кто из спортсменов смог добиться успехов в политике.
Пожалуй, самым известным спортсменом, оказавшимся на высокой должности, можно назвать мэра Киева Виталия Кличко. Хотя обладатель «Золотого мяча», футболист Джордж Веа был куда успешнее его и победил в этом году на президентских выборах в Либерии. Свои силы в политике пробуют известные футболисты Хосе Луис Чилаверт и Ромарио — причем метят в президенты и губернаторы. В России известных спортсменов на таких должностях нет, зато они успешно работают в Госдуме и Совете Федерации. Причем многие уже даже не один созыв.
Каха Каладзе начинал футбольную карьеру в 1993 году на стадионе тбилисского «Динамо». А теперь ,спустя 24 года, он в этом городе хозяин. Это даже не американская, а самая настоящая «Грузинская мечта». Каладзе и Грузия — это как сыр и хачапури. Не разделить. Самый успешный футболист в истории страны, дважды победитель Лиги чемпионов. Его лицо раньше было на комнатных плакатах, сейчас — на головном офисе «„Грузинской мечты“, — партии, которая сместила Саакашвили.
Грузин, игравший на Украине, 11 лет проживший в Италии, сетует, что стал забывать выученный еще в школе русский. Но очень надеется, что и он, и его соотечественники скоро освежат знания.
Каха Каладзе, мэр Тбилиси: Например, с грузинским паспортом можно уже в Евросоюз без виз ехать. Если это получится с Россией — будет очень хорошо для жителей Грузии».
Каладзе в политике не первый день. Бутсы на лакированные туфли сменил еще пять лет назад, когда стал министром энергетики Грузии. В этой должности он построил 18 гидроэлектростанций, договорился о скидке на транзит российского газа.
На новом месте тоже планирует начать большие перемены. Каладзе уверен, что у города должно быть свое лицо, свой стиль, тем более, что в Тбилиси сейчас едут туристы со всего мира. Поэтому в первую очередь градоначальник объявил войну старым маршруткам и грязным подземным переходам. Даже предлагал уличным художникам расписать их стены. А дальше в планах и аналог московской реновации.
Пожалуй, Каладзе — самый необычный мэр Тбилиси за все 16 веков. И если экс-футболист в ближайшие четыре года не получит за свою работу красную карточку, то выше в Грузии только пост президента, да вершина Казбека. И ещё вопрос — что ему сложнее покорить.
Пожалуй, самым известным спортсменом, оказавшимся на высокой должности, можно назвать мэра Киева Виталия Кличко. Хотя обладатель «Золотого мяча», футболист Джордж Веа был куда успешнее его и победил в этом году на президентских выборах в Либерии. Свои силы в политике пробуют известные футболисты Хосе Луис Чилаверт и Ромарио — причем метят в президенты и губернаторы. В России известных спортсменов на таких должностях нет, зато они успешно работают в Госдуме и Совете Федерации. Причем многие уже даже не один созыв.
Каха Каладзе начинал футбольную карьеру в 1993 году на стадионе тбилисского «Динамо». А теперь ,спустя 24 года, он в этом городе хозяин. Это даже не американская, а самая настоящая «Грузинская мечта». Каладзе и Грузия — это как сыр и хачапури. Не разделить. Самый успешный футболист в истории страны, дважды победитель Лиги чемпионов. Его лицо раньше было на комнатных плакатах, сейчас — на головном офисе «„Грузинской мечты“, — партии, которая сместила Саакашвили.
Грузин, игравший на Украине, 11 лет проживший в Италии, сетует, что стал забывать выученный еще в школе русский. Но очень надеется, что и он, и его соотечественники скоро освежат знания.
Каха Каладзе, мэр Тбилиси: Например, с грузинским паспортом можно уже в Евросоюз без виз ехать. Если это получится с Россией — будет очень хорошо для жителей Грузии».
Каладзе в политике не первый день. Бутсы на лакированные туфли сменил еще пять лет назад, когда стал министром энергетики Грузии. В этой должности он построил 18 гидроэлектростанций, договорился о скидке на транзит российского газа.
На новом месте тоже планирует начать большие перемены. Каладзе уверен, что у города должно быть свое лицо, свой стиль, тем более, что в Тбилиси сейчас едут туристы со всего мира. Поэтому в первую очередь градоначальник объявил войну старым маршруткам и грязным подземным переходам. Даже предлагал уличным художникам расписать их стены. А дальше в планах и аналог московской реновации.
Пожалуй, Каладзе — самый необычный мэр Тбилиси за все 16 веков. И если экс-футболист в ближайшие четыре года не получит за свою работу красную карточку, то выше в Грузии только пост президента, да вершина Казбека. И ещё вопрос — что ему сложнее покорить.
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