Телеведущего Бориса Ноткина похоронят на Троекуровском кладбище

Телеведущий Борис Ноткин, о смерти которого стало известно в минувшую субботу, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с журналистом состоится в 16 ноября.
Фонд академии российского телевидения: «По предварительной информации, прощание с Борисом Ноткиным пройдет 16 ноября в 12:00. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище».
Напомним, телеведущий был найден мертвым в поселке Рождествено в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, журналист застрелился из ружья, оставив предсмертную записку. Стало известно, что у 75-летнего мужчины был диагностирован неоперабельный рак 4-й стадии.
Борис Ноткин — советский и российский журналист, был руководителем и ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин» на телеканале «ТВ Центр». Дважды номинировался на премию «ТЭФИ» (в 1995 и 1996 годах).
Напомним, телеведущий был найден мертвым в поселке Рождествено в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, журналист застрелился из ружья, оставив предсмертную записку. Стало известно, что у 75-летнего мужчины был диагностирован неоперабельный рак 4-й стадии.
Борис Ноткин — советский и российский журналист, был руководителем и ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин» на телеканале «ТВ Центр». Дважды номинировался на премию «ТЭФИ» (в 1995 и 1996 годах).
Комментарии