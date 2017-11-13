Паутина-11
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Паутина-11

    Путин и Эрдоган обсудили совместные усилия по урегулированию в Сирии

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Путин и Эрдоган обсудили совместные усилия по урегулированию в Сирии

    Путин и Эрдоган обсудили совместные усилия по урегулированию в Сирии

    Путин и Эрдоган обсудили совместные усилия по урегулированию в Сирии
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в рамках переговоров в Сочи обсудили сирийский вопрос. Главы государств согласились, что необходимо наращивать совместные усилия по продвижению политического урегулирования в Сирии.

    Владимир Путин, президент РФ: «Разумеется, обсуждали сегодня и проблемы сирийского урегулирования. На фоне достигнутых успехов в борьбе с террористами мы с господином президентом (Реджепом Тайипом Эрдоганом) солидарны в том, что необходимо наращивать усилия по обеспечению долгосрочной нормализации в этой стране».

    Как сообщает ТАСС, российский лидер отметил, что речь идет, в первую очередь, о продвижении политического урегулирования и содействии сирийцам в постконфликтном восстановлении. По оценке Путина, на данный момент в Сирии складываются благоприятные условия для этой работы.

    Владимир Путин: «Уровень насилия, безусловно, снизился, создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН».

    Переговоры глав государств в Сочи продлились более четырех часов. Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество России и Турции в различных сферах.

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