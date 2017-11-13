Песков: Путин и Эрдоган обсудили вопрос о безвизовом въезде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи обсуждали, среди прочих, визовый вопрос. Он отметил, что российская сторона учитывает пожелания Турции, и работа в этом направлении в данный момент продолжается.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вопрос по визам, действительно, ставился. И эти, скажем так, озабоченности турецкой стороны учитываются, над ними продолжается работа».
Как отмечает ТАСС, вопрос о снятии введенных визовых ограничений турецкая сторона поднимала еще в октябре 2016 года. Однако работа в этом направлении была приостановлена после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова в декабря того же года. Тогда в МИД РФ отметили, что Турции необходимо провести работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну, а также предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В апреле Турция продлила срок безвизового пребывания граждан РФ с 60 до 90 дней.
Переговоры глав государств в Сочи продлились более четырех часов. Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество России и Турции в различных сферах. В том числе совместные усилия по урегулированию в Сирии.
Как отмечает ТАСС, вопрос о снятии введенных визовых ограничений турецкая сторона поднимала еще в октябре 2016 года. Однако работа в этом направлении была приостановлена после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова в декабря того же года. Тогда в МИД РФ отметили, что Турции необходимо провести работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну, а также предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В апреле Турция продлила срок безвизового пребывания граждан РФ с 60 до 90 дней.
Переговоры глав государств в Сочи продлились более четырех часов. Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество России и Турции в различных сферах. В том числе совместные усилия по урегулированию в Сирии.
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