Путин отметил прогресс в отношениях РФ и Турции

В Сочи завершились переговоры президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Они длились более четырех часов. По некоторым данным, после встречи в расширенном формате главы государств вернулись к переговорам в узком составе.
Путин и Эрдоган в рамках встречи обсудили целый ряд вопросов, касающихся отношений двух стран. Российский лидер отметил, что прогресс в этом вопросе обусловлен, прежде всего, снятием взаимных ограничений и барьеров. Он также добавил, что совместная работа в этом направлении будет продолжена.
Владимир Путин, президент РФ: «В развитие договоренностей по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре 27 сентября возобновлен ввоз целого ряда продуктов из Турции. Сегодня мы обсудили совместные меры по ликвидации ограничений на другие виды сельхознаименований».
По словам Путина, уровень российско-турецкого сотрудничества на данный момент практически восстановлен, объем торговли между странами увеличился на 36%, сообщает ТАСС. Путин также подтвердил, что «Росатом» вскоре приступит к реализации проекта стрроительства АЭС «Аккую» в Турции. Первый реактор планируют запустить уже в 2023 году.
В ходе переговоров был затронут вопрос сирийского урегулирования. Российский лидер проинформировал своего турецкого коллегу о совместном заявлении РФ и США по Сирии. В свою очередь Эрдоган отметил прогресс в этом процессе.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Появились основания для достижения политического урегулирования в Сирии».
Подводя итоги, Владимир Путин заявил, что планирует продолжить практику неформальных рабочих встреч с президентом Турции.
Владимир Путин: «Встречи эти проходят очень оперативно, незабюрокраченно, без всяких лишних квазидипломатических процедур и протокольных мероприятий, но, на мой взгляд, очень результативно. Мы очень благодарны нашим турецким друзьям и намерены продолжать такую практику».
Владимир Путин, президент РФ: «В развитие договоренностей по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре 27 сентября возобновлен ввоз целого ряда продуктов из Турции. Сегодня мы обсудили совместные меры по ликвидации ограничений на другие виды сельхознаименований».
По словам Путина, уровень российско-турецкого сотрудничества на данный момент практически восстановлен, объем торговли между странами увеличился на 36%, сообщает ТАСС. Путин также подтвердил, что «Росатом» вскоре приступит к реализации проекта стрроительства АЭС «Аккую» в Турции. Первый реактор планируют запустить уже в 2023 году.
В ходе переговоров был затронут вопрос сирийского урегулирования. Российский лидер проинформировал своего турецкого коллегу о совместном заявлении РФ и США по Сирии. В свою очередь Эрдоган отметил прогресс в этом процессе.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Появились основания для достижения политического урегулирования в Сирии».
Подводя итоги, Владимир Путин заявил, что планирует продолжить практику неформальных рабочих встреч с президентом Турции.
Владимир Путин: «Встречи эти проходят очень оперативно, незабюрокраченно, без всяких лишних квазидипломатических процедур и протокольных мероприятий, но, на мой взгляд, очень результативно. Мы очень благодарны нашим турецким друзьям и намерены продолжать такую практику».
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