Скончалась актриса Вера Вельяминова

Заслуженная артистка России Вера Вельяминова скончалась в
Санкт-Петербурге на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Александринского театра.
Из сообщения театра: «На 92-м году жизни 12 ноября скончалась заслуженная артистка России Вера Николаевна Вельяминова. В труппу Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Вера Вельяминова была принята в 1952 году и 65 лет посвятила служению Александринской сцене».
Вельяминова известна публике своей игрой на сцене театра и в кино. На сцене она впервые появилась роли юной цыганки в спектакле «Живой труп» по произведению Льва Толстого.
О месте похорон актрисы будет сообщено дополнительно, передает ТАСС.
Вельяминова известна публике своей игрой на сцене театра и в кино. На сцене она впервые появилась роли юной цыганки в спектакле «Живой труп» по произведению Льва Толстого.
О месте похорон актрисы будет сообщено дополнительно, передает ТАСС.
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