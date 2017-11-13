Паутина-11
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Паутина-11

    Скончалась актриса Вера Вельяминова

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    Скончалась актриса Вера Вельяминова

    Скончалась актриса Вера Вельяминова

    Скончалась актриса Вера Вельяминова
  • Фото: alexandrinsky.ru

    • Заслуженная артистка России Вера Вельяминова скончалась в Санкт-Петербурге на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Александринского театра.

    Из сообщения театра: «На 92-м году жизни 12 ноября скончалась заслуженная артистка России Вера Николаевна Вельяминова. В труппу Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Вера Вельяминова была принята в 1952 году и 65 лет посвятила служению Александринской сцене».

    Вельяминова известна публике своей игрой на сцене театра и в кино. На сцене она впервые появилась роли юной цыганки в спектакле «Живой труп» по произведению Льва Толстого.

    О месте похорон актрисы будет сообщено дополнительно, передает ТАСС.

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