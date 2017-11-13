Кузница кадров и рок-сцена: петербургский «Военмех» отмечает 85-летие

В Петербурге празднует юбилей Балтийский технический университет. Торжества начались в Петропавловской крепости с полуденного выстрела и студенческого флешмоба.

Студенты «Военмеха» выстроились с цифру 85 в самом сердце Петербурга. Флешмоб в Петропавловской крепости был посвящен юбилею Балтийского технического университета.



В акции приняли участие 200 человек. А сегодняшний полуденный выстрел был дан ректором вуза Константином Ивановым, а также летчиком-космонавтом, героем России Андреем Борисенко. Так громогласно БГТУ открыл праздничную неделю в честь своего 85-летия.



Между тем в ассоциации выпускников собрали информацию о трех с половиной тысячах, окончивших легендарный вуз. Оказалось, среди успешных специалистов нет разве что врачей и артистов балета. Хотя бывший проректор Академии русского балета имени Вагановой Вячеслав Исаков — счастливый обладатель диплома «Военмеха».



Но каким бы креативным и разносторонним не являлся здешний студент, и тогда и сейчас ему не отвертеться от начертательной геометрии на первом курсе и от теории машин и механизмов на третьем. Самый несдаваемый предмет ТММ до сих пор переиначивают фразой «Тут моя могила». Зато теперь в распоряжении будущих специалистов — настоящий спутник ГЛОНАСС. Оборудование стоимостью в несколько десятков миллионов рублей трогательно соседствует с обычной школьной доской, на которой по-прежнему пишут мелом.



Лев Калягин, профессор кафедры космических аппаратов и двигателей БГТУ «Военмех им. Д. Ф. Устинова: „Это плазменный реактивный двигатель. Студент должен знать, на основании чего происходит процесс перемещения аппарата — за счет истекания плазменной струи из сопел этого двигателя. Буквально еще лет пять-шесть назад была генерация студентов, которые были совсем плохи. Сейчас уровень студенчества снова возрастает“».



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко узнала интересные факты о «Военмехе» и его знаменитых выпускниках.