Поклонская заявила на Панина в полицию из-за пародии на «Матильду»

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская обвинила актера Алексея Панина в оскорблении чувств верующих. Ей не понравилась пародия на Николая II.
Как сообщает сайт Dni.Ru, в одном из своих интернет-роликов скандально известный актер заявил, что хочет, чтобы Поклонская «отстала от бедного Алексея Учителя». Панин рассказал, что снял свой фильм об отношениях российского императора и Матильды Кшесинской, и представил его «трейлер».
В нем Панин, переодетый в костюм царя, всячески пытается избежать приставаний Матильды. На вопрос: «Вы что, святой?», он отвечает: «Вообще-то, да». После демонстрации «трейлера», актер обращается к Полонской: «Наташа, если тебе понравилось — напиши мне, я покажу тебе полную версию!».
Но вместо Панина бывший генеральный прокурор Крыма написала в полицию, подав заявление на актера. Она обвинила Панина в оскорблении чувств верующих. Об этом сам артист заявил на своей странице в Instagram.
Напомним, выход на экраны картины Алексея Учителя «Матильда» сопровождался грандиозным скандалом, который не утихает до сих пор. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу. Депутат 43 раза писала жалобы в генеральную прокуратуру России. Несмотря на протесты и угрозы православных активистов, 24 октября «Матильда» все же вышла на большие экраны. После премьеры Поклонская заявила, что в этой борьбе она все равно осталась победительницей.
В нем Панин, переодетый в костюм царя, всячески пытается избежать приставаний Матильды. На вопрос: «Вы что, святой?», он отвечает: «Вообще-то, да». После демонстрации «трейлера», актер обращается к Полонской: «Наташа, если тебе понравилось — напиши мне, я покажу тебе полную версию!».
Но вместо Панина бывший генеральный прокурор Крыма написала в полицию, подав заявление на актера. Она обвинила Панина в оскорблении чувств верующих. Об этом сам артист заявил на своей странице в Instagram.
Напомним, выход на экраны картины Алексея Учителя «Матильда» сопровождался грандиозным скандалом, который не утихает до сих пор. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу. Депутат 43 раза писала жалобы в генеральную прокуратуру России. Несмотря на протесты и угрозы православных активистов, 24 октября «Матильда» все же вышла на большие экраны. После премьеры Поклонская заявила, что в этой борьбе она все равно осталась победительницей.
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