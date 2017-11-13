Дело о побоище на детской площадке в Петербурге отправлено в суд

Петербургская дама с собачкой, ударившая тяжелобольного ребенка, предстанет перед судом.
В отношении Надежды Фёдоровой утвердили обвинительное заключение. В ее действиях прокуроры увидели нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса.
По версии следствия, поводом для конфликта во дворе жилого дома на Дивенской улице стала просьба мамы трехлетнего мальчика вывести с детской площадки собаку. В ответ Фёдорова повела себя, мягко говоря, агрессивно.
Она не пожелала забирать своего питомца и затеяла драку. При этом не пощадила ни женщину, ни ребенка. Досталось даже охраннику, пытавшемуся остановить оппоненток.
Из сообщения прокуратуры Петербурга: «Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженки города Старая Русса Новгородской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ „Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, связанное с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка“, а также ст. 116 УК РФ „Побои“».
Напомним: этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Петербурге. После того как видео с детской площадки попало в Сеть, а имя Надежды Фёдоровой растиражировали СМИ, некоторые интернет-пользователи узнали в даме с собачкой актрису пикантного жанра.
По версии следствия, поводом для конфликта во дворе жилого дома на Дивенской улице стала просьба мамы трехлетнего мальчика вывести с детской площадки собаку. В ответ Фёдорова повела себя, мягко говоря, агрессивно.
Она не пожелала забирать своего питомца и затеяла драку. При этом не пощадила ни женщину, ни ребенка. Досталось даже охраннику, пытавшемуся остановить оппоненток.
Из сообщения прокуратуры Петербурга: «Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженки города Старая Русса Новгородской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ „Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, связанное с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка“, а также ст. 116 УК РФ „Побои“».
Напомним: этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Петербурге. После того как видео с детской площадки попало в Сеть, а имя Надежды Фёдоровой растиражировали СМИ, некоторые интернет-пользователи узнали в даме с собачкой актрису пикантного жанра.
Комментарии