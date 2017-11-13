Поможет только чудо: управляющий предприятия-банкрота в Хакасии спустил остатки средств на лотереи

Что такое антикризисное управление по-российски , показал конкурсный управляющий Алексей Николаюк, которому поручили заняться долгами ставшего банкротом муниципального хакасского предприятия.

410 банкротства

лотереи

Хакасия

Оценив, сколько у него есть денег и сколько от него требуют, Николаюк сделал вывод: поможет только участие в лотерее. На 10 тысяч рублей, взятых у должника, он купил 100 билетов. Весь выигрыш, если он вдруг будет, обещает зачислить на счет муниципального предприятия, а потом поделить между его кредиторами.



В реестре сведений о банкротстве Николаюк официально объяснил: рассчитаться предприятие может только благодаря чуду, а лотерея — это шанс, пусть и призрачный, и, возможно, что 1 января следующего года, когда состоится тираж, всем повезет.