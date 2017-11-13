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Паутина-11
    Поможет только чудо: управляющий предприятия-банкрота в Хакасии спустил остатки средств на лотереи. банкротства, лотереи, Хакасия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоможет только чудо: управляющий предприятия-банкрота в Хакасии спустил остатки средств на лотереи

    Поможет только чудо: управляющий предприятия-банкрота в Хакасии спустил остатки средств на лотереи

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    Поможет только чудо: управляющий <nobr>предприятия-банкрота</nobr> в Хакасии спустил остатки средств на лотереи

    Поможет только чудо: управляющий предприятия-банкрота в Хакасии спустил остатки средств на лотереи

    Поможет только чудо: управляющий <nobr>предприятия-банкрота</nobr> в Хакасии спустил остатки средств на лотереи

      Что такое антикризисное управление по-российски, показал конкурсный управляющий Алексей Николаюк, которому поручили заняться долгами ставшего банкротом муниципального хакасского предприятия.

      Оценив, сколько у него есть денег и сколько от него требуют, Николаюк сделал вывод: поможет только участие в лотерее. На 10 тысяч рублей, взятых у должника, он купил 100 билетов. Весь выигрыш, если он вдруг будет, обещает зачислить на счет муниципального предприятия, а потом поделить между его кредиторами.

      В реестре сведений о банкротстве Николаюк официально объяснил: рассчитаться предприятие может только благодаря чуду, а лотерея — это шанс, пусть и призрачный, и, возможно, что 1 января следующего года, когда состоится тираж, всем повезет.

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