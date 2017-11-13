Паутина-11
ТВ-Эфир
Паутина-11
    ФАС пообещала следить за ценами на шампанское. алкоголь, тарифы и цены, торговля, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС пообещала следить за ценами на шампанское

    ФАС пообещала следить за ценами на шампанское

    комментировать
    ФАС пообещала следить за ценами на шампанское

    ФАС пообещала следить за ценами на шампанское

    ФАС пообещала следить за ценами на шампанское

      Федеральная антимонопольная служба пообещала принять меры, если увидит, что ценники на шампанское ползут вверх синхронно в разных магазинах.

      В ведомстве пообещали проверить информацию о возможном росте цен на шампанское к Новому году.

      По данным СМИ, производители и импортеры игристого напитка предупредили, что он может подорожать к Новому году на 10–15% из-за традиционного повышенного спроса. Импортеры добавили, что в этом году в Европе, в том числе в провинции Шампань, собрали винограда на 20–25% меньше, чем в предыдущие годы, то есть скажется дефицит.

      Правда, в Ассоциации производителей игристых вин заявили: продавцы уже подготовились к праздникам и завезли продукцию по старым ценам, поэтому их повышение из-за неурожая возможно только в следующем году.

      Новости по теме

      Новый год и Рождество

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru