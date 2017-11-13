ФАС пообещала следить за ценами на шампанское

Федеральная антимонопольная служба пообещала принять меры, если увидит, что ценники на шампанское ползут вверх синхронно в разных магазинах.
В ведомстве пообещали проверить информацию о возможном росте цен на шампанское к Новому году.
По данным СМИ, производители и импортеры игристого напитка предупредили, что он может подорожать к Новому году на 10–15% из-за традиционного повышенного спроса. Импортеры добавили, что в этом году в Европе, в том числе в провинции Шампань, собрали винограда на 20–25% меньше, чем в предыдущие годы, то есть скажется дефицит.
Правда, в Ассоциации производителей игристых вин заявили: продавцы уже подготовились к праздникам и завезли продукцию по старым ценам, поэтому их повышение из-за неурожая возможно только в следующем году.
По данным СМИ, производители и импортеры игристого напитка предупредили, что он может подорожать к Новому году на 10–15% из-за традиционного повышенного спроса. Импортеры добавили, что в этом году в Европе, в том числе в провинции Шампань, собрали винограда на 20–25% меньше, чем в предыдущие годы, то есть скажется дефицит.
Правда, в Ассоциации производителей игристых вин заявили: продавцы уже подготовились к праздникам и завезли продукцию по старым ценам, поэтому их повышение из-за неурожая возможно только в следующем году.
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