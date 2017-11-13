ЕС шокирован реакцией польских властей на марш националистов в Варшаве

В западной прессе не утихают споры вокруг марша националистов в Варшаве, который прошел в День независимости Польши и стал крупнейшим за последние десятилетия: полиция насчитала 60 тысяч участников — это абсолютный рекорд для такого рода мероприятий.
Марш националистов по центру Варшавы затмил все и всех. И это шокировало даже бывалую западную и не только западную прессу. К примеру, Al Jazeera ищет ответ на главный вопрос: почему к шествию присоединилось столько людей, ведь мероприятие, в котором приняли участие и граждане соседних стран, направило миру четкое антиевропейское, антилиберальное и антиисламское послание.
Польские СМИ рассказывают о марше как о шествии истинных патриотов своей страны, однако американская Politico отмечает: из-за океана это выглядит совсем по-другому. На фото с неофашистами в балаклавах, марширующими в дыму от файеров, проступает драматический образ страны, где миллионы людей погибли в концентрационных лагерях Второй мировой.
Примечательно, что накануне глава Еврокомиссии и в прошлом экс-премьер Польши Дональд Туск, которого с большим трудом польские власти уговорили отметить праздник вместе, заявил, что этот день пройдет «с улыбкой на лице и с радостью в наших сердцах».
По мнению британской Independent, праздник удался: «В Варшаве в День независимости Польши фашисты устроили самый большой в мире марш ультраправого движения».
Об особой атмосфере шествия пишет и Daily Mail Poland: «День независимости омрачен, поскольку тысячи сторонников правых воспевают антиеврейские лозунги и призывают к „белой Европе“ во время протестов».
На фоне уже привычных националистических речовок и плакатов — новые воззвания: защищать христианскую веру, конкретно — католическую. Как защищать, в заголовке жестко иллюстрирует The Washington Post: «Молитесь за исламский холокост» — это один из праздничных слоганов.
Антагонистическое шествие — антифашистский марш — собрал всего пару тысяч участников, в то время как с правыми ультрас по варшавским проспектам шагали семьи с детьми. Более того, как выяснилось, марш не только отражает мнение большинства польского общества, но и целиком поддерживается властью.
Раздражение международных СМИ и европейского общества вызвало не только отсутствие немедленного осуждения со стороны правительственных чиновников, но и откровенный троллинг со стороны польских министров.
МИД Польши: «Марш был большим праздником для поляков с разными взглядами, но объединенными общими ценностями, такими, как свобода и верность Независимой Родине».
А глава МВД в упор не заметил на марше расистских лозунгов, потому что «их там не было».
Польские СМИ рассказывают о марше как о шествии истинных патриотов своей страны, однако американская Politico отмечает: из-за океана это выглядит совсем по-другому. На фото с неофашистами в балаклавах, марширующими в дыму от файеров, проступает драматический образ страны, где миллионы людей погибли в концентрационных лагерях Второй мировой.
Примечательно, что накануне глава Еврокомиссии и в прошлом экс-премьер Польши Дональд Туск, которого с большим трудом польские власти уговорили отметить праздник вместе, заявил, что этот день пройдет «с улыбкой на лице и с радостью в наших сердцах».
По мнению британской Independent, праздник удался: «В Варшаве в День независимости Польши фашисты устроили самый большой в мире марш ультраправого движения».
Об особой атмосфере шествия пишет и Daily Mail Poland: «День независимости омрачен, поскольку тысячи сторонников правых воспевают антиеврейские лозунги и призывают к „белой Европе“ во время протестов».
На фоне уже привычных националистических речовок и плакатов — новые воззвания: защищать христианскую веру, конкретно — католическую. Как защищать, в заголовке жестко иллюстрирует The Washington Post: «Молитесь за исламский холокост» — это один из праздничных слоганов.
Антагонистическое шествие — антифашистский марш — собрал всего пару тысяч участников, в то время как с правыми ультрас по варшавским проспектам шагали семьи с детьми. Более того, как выяснилось, марш не только отражает мнение большинства польского общества, но и целиком поддерживается властью.
Раздражение международных СМИ и европейского общества вызвало не только отсутствие немедленного осуждения со стороны правительственных чиновников, но и откровенный троллинг со стороны польских министров.
МИД Польши: «Марш был большим праздником для поляков с разными взглядами, но объединенными общими ценностями, такими, как свобода и верность Независимой Родине».
А глава МВД в упор не заметил на марше расистских лозунгов, потому что «их там не было».
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