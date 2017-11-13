Медведев: Россия продолжит активно поддерживать Филиппины в борьбе с терроризмом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита АСЕАН в Маниле встретился с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

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Филиппины

Переговоры прошли в Кокосовом дворце. Этот комплекс исторических зданий был построен частично из скорлупы кокосового ореха. Филиппинцы считают кокос деревом жизни.



На встрече Медведев отметил, что отношения России и Филиппин вышли на новый уровень и развиваются по всем направлениям. Россия будет и дальше активно поддерживать Филиппины в вопросе борьбы с терроризмом, заверил премьер.



Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Можете не сомневаться, мы продолжим оказывать вам все возможное содействие по этой линии, потому что считаем, что борьба с терроризмом, наведение порядка являются приоритетом для всех стран, тем более стран, которые находятся в дружественных отношениях».



После двусторонних переговоров стороны подписали ряд соглашений, в том числе в области транспорта и атомной энергетики.