Паутина-11
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Паутина-11
    Медведев: Россия продолжит активно поддерживать Филиппины в борьбе с терроризмом. Медведев, терроризм, Филиппины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев: Россия продолжит активно поддерживать Филиппины в борьбе с терроризмом

    Медведев: Россия продолжит активно поддерживать Филиппины в борьбе с терроризмом

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    Медведев: Россия продолжит активно поддерживать Филиппины в борьбе с терроризмом

    Медведев: Россия продолжит активно поддерживать Филиппины в борьбе с терроризмом

    Медведев: Россия продолжит активно поддерживать Филиппины в борьбе с терроризмом

      Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита АСЕАН в Маниле встретился с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

      Переговоры прошли в Кокосовом дворце. Этот комплекс исторических зданий был построен частично из скорлупы кокосового ореха. Филиппинцы считают кокос деревом жизни.

      На встрече Медведев отметил, что отношения России и Филиппин вышли на новый уровень и развиваются по всем направлениям. Россия будет и дальше активно поддерживать Филиппины в вопросе борьбы с терроризмом, заверил премьер.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Можете не сомневаться, мы продолжим оказывать вам все возможное содействие по этой линии, потому что считаем, что борьба с терроризмом, наведение порядка являются приоритетом для всех стран, тем более стран, которые находятся в дружественных отношениях».

      После двусторонних переговоров стороны подписали ряд соглашений, в том числе в области транспорта и атомной энергетики.

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