Футболисты сборной России снялись в ролике ко дню борьбы с диабетом

Александр Самедов, Антон и Алексей Миранчуки, Гильерме Маринато и другие футболисты призывают проявлять понимание, терпение и уважение к детям с диагнозом сахарный диабет. Всемирный день борьбы с этой болезнью ежегодно отмечается во всем мире 14 ноября.

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Дети с сахарным диабетом нередко подвергаются изоляции, а учителя и тренеры спортивных секций зачастую отказываются принимать их на занятия. Ролик направлен на то, чтобы привлечь внимание к этим проблемам.



В прошлом году в акции приняли участие известные музыканты Полина Гагарина и Баста.