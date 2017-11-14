Агентство скрытых камер
ТВ-Эфир
Агентство скрытых камер
    Футболисты сборной России снялись в ролике ко дню борьбы с диабетом. болезни, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутболисты сборной России снялись в ролике ко дню борьбы с диабетом

    Футболисты сборной России снялись в ролике ко дню борьбы с диабетом

    комментировать
    Футболисты сборной России снялись в ролике ко дню борьбы с диабетом

    Футболисты сборной России снялись в ролике ко дню борьбы с диабетом

    Футболисты сборной России снялись в ролике ко дню борьбы с диабетом

      Александр Самедов, Антон и Алексей Миранчуки, Гильерме Маринато и другие футболисты призывают проявлять понимание, терпение и уважение к детям с диагнозом сахарный диабет. Всемирный день борьбы с этой болезнью ежегодно отмечается во всем мире 14 ноября.

      Дети с сахарным диабетом нередко подвергаются изоляции, а учителя и тренеры спортивных секций зачастую отказываются принимать их на занятия. Ролик направлен на то, чтобы привлечь внимание к этим проблемам.

      В прошлом году в акции приняли участие известные музыканты Полина Гагарина и Баста.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru