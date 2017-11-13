Орловские инвалиды не могут получить положенные по закону льготные лекарства

В Орловской области сегодня собирают подписи под жалобой президенту. Писать в Кремль заставила катастрофическая ситуация со льготными лекарствами. Получить их практически невозможно. Инвалиды и пенсионеры вынуждены либо тратить всю пенсию на дорогие препараты, либо
как-то обходиться без них.
Проблему пытались решить в регионе — обращались в Следственный комитет, в прокуратуру, в суды. Они встают на сторону истцов. Только выдачи лекарств это не гарантирует.
С трудом добиться талона к врачу, выстоять в очередях, получить долгожданные рекомендации по лечению, а потом ходить по инстанциям, чтобы выпросить льготное лекарство, — орловские инвалиды вынуждены собирать подписи под жалобой к президенту, рассказывая о грубых нарушениях закона. Рецепты им приходится выбивать со скандалом и унижениями. Но и заветные рецепты — это еще не гарантия получения бесплатных лекарств.
Вадим Климов, страдающий тяжелым заболеванием, не может получить жизненно важные препараты еще по июльским рецептам. Руководство третьей поликлиники скрылось с рабочих мест, главврач и его замы не соизволили выйти к тяжелобольным пациентам, искавшим объяснений, почему их поставили на грань выживания.
Андрей Харлашкин, инвалид I группы: «Через месяц опять идти, вас не будет, и все будет точно так же. Потому что за этот год мы обращались и в прокуратуру, и в СК. Принята куча решений о том, что нам надо выдавать лекарства, но лекарств как не было, так и нет».
Пенсионерка Нина Ильинична уже год не принимает необходимое ей лекарство, льготный рецепт не выдают, а пенсии не хватает, чтобы купить даже одну упаковку спасительного препарата.
Жительница Орла Клавдия Ставцева, рассказавшая президенту в июне во время прямой линии о лекарственной проблеме, возмущена бездействием властей. Объясняя, почему чиновники запрещают выдавать льготные рецепты: ведь тысячи необеспеченных лекарствами рецептов станут доказательством нарушения прав инвалидов.
Выяснить позицию Минздрава России репортерам НТВ не удалось, официальный запрос, отправленный еще в августе, федеральные чиновники проигнорировали. В Следственном комитете сообщили, что по уголовному делу по факту халатности властей допрошены всего девять потерпевших, хотя в прокуратуре сотни жалоб от пострадавших инвалидов.
Под обращением к президенту подписались уже 70 тяжелобольных жителей Орловской области. Они просят приехать Владимира Путина в Орёл и встретиться с ними. Говорят: пострадавших от лекарственной блокады тысячи, фактов нарушений прав инвалидов не счесть и даже решение суда не гарантирует своевременного получения жизненно важных лекарств.
Подробности — в видеоматериале.
С трудом добиться талона к врачу, выстоять в очередях, получить долгожданные рекомендации по лечению, а потом ходить по инстанциям, чтобы выпросить льготное лекарство, — орловские инвалиды вынуждены собирать подписи под жалобой к президенту, рассказывая о грубых нарушениях закона. Рецепты им приходится выбивать со скандалом и унижениями. Но и заветные рецепты — это еще не гарантия получения бесплатных лекарств.
Вадим Климов, страдающий тяжелым заболеванием, не может получить жизненно важные препараты еще по июльским рецептам. Руководство третьей поликлиники скрылось с рабочих мест, главврач и его замы не соизволили выйти к тяжелобольным пациентам, искавшим объяснений, почему их поставили на грань выживания.
Андрей Харлашкин, инвалид I группы: «Через месяц опять идти, вас не будет, и все будет точно так же. Потому что за этот год мы обращались и в прокуратуру, и в СК. Принята куча решений о том, что нам надо выдавать лекарства, но лекарств как не было, так и нет».
Пенсионерка Нина Ильинична уже год не принимает необходимое ей лекарство, льготный рецепт не выдают, а пенсии не хватает, чтобы купить даже одну упаковку спасительного препарата.
Жительница Орла Клавдия Ставцева, рассказавшая президенту в июне во время прямой линии о лекарственной проблеме, возмущена бездействием властей. Объясняя, почему чиновники запрещают выдавать льготные рецепты: ведь тысячи необеспеченных лекарствами рецептов станут доказательством нарушения прав инвалидов.
Выяснить позицию Минздрава России репортерам НТВ не удалось, официальный запрос, отправленный еще в августе, федеральные чиновники проигнорировали. В Следственном комитете сообщили, что по уголовному делу по факту халатности властей допрошены всего девять потерпевших, хотя в прокуратуре сотни жалоб от пострадавших инвалидов.
Под обращением к президенту подписались уже 70 тяжелобольных жителей Орловской области. Они просят приехать Владимира Путина в Орёл и встретиться с ними. Говорят: пострадавших от лекарственной блокады тысячи, фактов нарушений прав инвалидов не счесть и даже решение суда не гарантирует своевременного получения жизненно важных лекарств.
Подробности — в видеоматериале.
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