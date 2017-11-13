В Ижевске похоронили всех погибших при обрушении части дома

Тела всех семерых погибших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске преданы земле.
Похороны жертв состоялись 11 и 12 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
ГУ МЧС по Удмуртии: «Всех погибших похоронили, кого в субботу, кого в воскресенье».
Что касается пострадавших, то они были выписаны из больниц. В понедельник стены медицинского учреждения покинула последняя пострадавшая девочка-подросток, сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.
Обрушение углового подъезда в девятиэтажном жилом доме произошло 9 ноября. Полностью обрушились восемь квартир с девятого по второй этажи. Погибли семь человек, в том числе двое детей, пострадали трое подростков.
По предварительным данным, взрыв газа организовал один из жильцов. По делу о ЧП арестован Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где находился эпицентр разрушения. Он, по данным следствия, специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире. Копытову предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
ГУ МЧС по Удмуртии: «Всех погибших похоронили, кого в субботу, кого в воскресенье».
Что касается пострадавших, то они были выписаны из больниц. В понедельник стены медицинского учреждения покинула последняя пострадавшая девочка-подросток, сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.
Обрушение углового подъезда в девятиэтажном жилом доме произошло 9 ноября. Полностью обрушились восемь квартир с девятого по второй этажи. Погибли семь человек, в том числе двое детей, пострадали трое подростков.
По предварительным данным, взрыв газа организовал один из жильцов. По делу о ЧП арестован Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где находился эпицентр разрушения. Он, по данным следствия, специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире. Копытову предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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