Женщина зарезала 4-летнего сына и покончила с собой в Москве

Женщина зарезала своего ребенка и покончила с собой в квартире на улице Подольских Курсантов в Москве.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, «мать зарезала своего ребенка и покончила с собой». Их тела обнаружены в квартире жилого дома на улице Подольских Курсантов.
По словам другого источника в правоохранительных органах, рядом с телами женщины и ее четырехлетнего ребенка найдена предсмертная записка. В ГСУ СК по Москве сообщили, что на месте происшествия работают следователи, подробности случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что ребенок получил ножевое ранение в столичном районе Чертаново Южное.
По словам другого источника в правоохранительных органах, рядом с телами женщины и ее четырехлетнего ребенка найдена предсмертная записка. В ГСУ СК по Москве сообщили, что на месте происшествия работают следователи, подробности случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что ребенок получил ножевое ранение в столичном районе Чертаново Южное.
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