Паутина-11
ТВ-Эфир
Паутина-11

    Женщина зарезала 4-летнего сына и покончила с собой в Москве

    3 комментария

    Женщина зарезала 4-летнего сына и покончила с собой в Москве

    Женщина зарезала <nobr>4-летнего</nobr> сына и покончила с собой в Москве

    Женщина зарезала своего ребенка и покончила с собой в квартире на улице Подольских Курсантов в Москве.

    Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, «мать зарезала своего ребенка и покончила с собой». Их тела обнаружены в квартире жилого дома на улице Подольских Курсантов.

    По словам другого источника в правоохранительных органах, рядом с телами женщины и ее четырехлетнего ребенка найдена предсмертная записка. В ГСУ СК по Москве сообщили, что на месте происшествия работают следователи, подробности случившегося устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что ребенок получил ножевое ранение в столичном районе Чертаново Южное.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru