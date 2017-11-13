К ЧМ-2018 в Петербурге появится медвытрезвитель

В Смольном озвучили неутешительные результаты проверки алкогольного рынка города.

Сегодня губернатор Петербурга сообщил, что до 15 декабря должен быть решен вопрос с появлением в городе первого медвытрезвителя. Георгий Полтавченко заявил, что эта проблема актуальна в преддверии чемпионата мира по футболу. Правда, пока непонятно, на какое ведомство будет возложена ответственность за создание вытрезвителя, — МВД или Минздрав.



Это заявление глава Петербурга сделал в Смольном, где прокурор города Сергей Литвиненко огласил результаты проверки рынка алкогольной продукции. Больше всего правонарушений в этой сфере выявлены в Красногвардейском, Красносельском, Приморском и Выборгском районах.



Самое частое нарушение закона — продажа спиртного в запрещенное время. Возможно, поэтому по статистике, озвученной Литвиненко, каждое восьмое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения.



В связи с этим ответственность за незаконную продажу спиртного будет ужесточена, а количество пунктов круглосуточного медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови увеличится. Сегодня их всего пять, а необходимо как минимум в два раза больше.