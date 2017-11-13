Глава Минспорта ответил на заявления Зеппельта о судьбе РУСАДА

Заявления немецкого журналиста Хайо Зеппельта о том, что WADA не восстановит статус Российского антидопингового агентства, — это лишь личное мнение, который не имеет отношения к спорту, заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков.
Министр подчеркнул, что судьбу российского спорта нужно обсуждать с теми людьми, которые за это отвечают. Например, с президентами МОК и WADA.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «А кто такой Зеппельт? Вы мне расскажите, кто это такой. Я знаю, кто такой Александр Попов, кто такой Немов, но мы много внимания уделяем людям, которые к спорту не имеют никакого отношения. Журналист, который ищет сенсации, теперь вдруг становится экспертом по каким-то вопросам развития спорта в России, антидопинговой политики».
Вместе с тем Колобков признал, что России будет сложно убедить Всемирное антидопинговое агентство в необходимости признания соответствия РУСАДА своему кодексу.
Павел Колобков: «Мы вылетим сегодня в Сеул, где намерены убедить членов наблюдательного совета о необходимости признания соответствия кодексу WADA. Нам будет сложно это сделать, поскольку WADA поставило еще два условия, что связано с безоговорочным признанием доклада Макларена. С этим невозможно согласиться, поскольку в докладе достаточно много несоответствий».
Колобков напомнил, что Россия признала важность информации, которая представлена в докладе Макларена, и начала реформировать свою антидопинговую систему.
Вице-премьер Виталий Мутко назвал заявление Зеппельта о РУСАДА частью «продуманной работы по дискредитации России».
Совет учредителей WADA обсудит дальнейшие перспективы РУСАДА на заседании в Сеуле 16 ноября. Помимо Колобкова, на нем будет присутствовать президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «А кто такой Зеппельт? Вы мне расскажите, кто это такой. Я знаю, кто такой Александр Попов, кто такой Немов, но мы много внимания уделяем людям, которые к спорту не имеют никакого отношения. Журналист, который ищет сенсации, теперь вдруг становится экспертом по каким-то вопросам развития спорта в России, антидопинговой политики».
Вместе с тем Колобков признал, что России будет сложно убедить Всемирное антидопинговое агентство в необходимости признания соответствия РУСАДА своему кодексу.
Павел Колобков: «Мы вылетим сегодня в Сеул, где намерены убедить членов наблюдательного совета о необходимости признания соответствия кодексу WADA. Нам будет сложно это сделать, поскольку WADA поставило еще два условия, что связано с безоговорочным признанием доклада Макларена. С этим невозможно согласиться, поскольку в докладе достаточно много несоответствий».
Колобков напомнил, что Россия признала важность информации, которая представлена в докладе Макларена, и начала реформировать свою антидопинговую систему.
Вице-премьер Виталий Мутко назвал заявление Зеппельта о РУСАДА частью «продуманной работы по дискредитации России».
Совет учредителей WADA обсудит дальнейшие перспективы РУСАДА на заседании в Сеуле 16 ноября. Помимо Колобкова, на нем будет присутствовать президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
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