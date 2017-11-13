В Петербурге подростка-инвалида выгнали из кинотеатра вместе с друзьями

Петербургской прокуратуре предстоит разбираться в деталях похода в кинотеатр 15-летнего школьника, для которого сеанс закончился еще на пороге общественного заведения.

Накануне Артём Баданин вместе со своим другом пришел в один из торговых центров в Приморском районе Петербурга. Перед просмотром фильма молодые люди встретили знакомых в кафе при кинотеатре и решили присоединиться к компании, заказав пиццу.



Однако, по словам самого Артёма и его матери, школьникам не только отказали в обслуживании, но и почти сразу же выгнали, аргументируя свои действия тем, что дети якобы не понравились сотрудникам частной пиццерии.



В телефонном разговоре с администраторами заведения сотрудники рассказали матери Артёма о своей версии событий. Судя по камерам видеонаблюдения, подростки приходили не первый раз, долгое время сидели в кафе, ничего не заказывая и без билетов на сеанс. При этом школьникам якобы несколько раз делали замечания.



В итоге появление Артёма с другом стало последней каплей для работников пиццерии. Правда, за метод, который был избран, чтобы указать детям на выход, менеджеры в разговоре с матерью так и не извинились.