В Петербурге кавказские страсти довели до уголовного дела

Полиция и Следственный комитет разбираются в обстоятельствах дела, когда молодой человек из Чечни насильно удерживал в авто свою девушку и пытался выяснить, любит ли она его.
Сегодня стало известно, что в центре города оперативники задержали двоих выходцев из Чечни, которые почти сутки насильно удерживали студентку Аграрного университета. Отмечается, что один из молодых людей по имени Алехвард украл свою девушку, 22-летнюю Вислану Нагучеву еще днем 11 ноября. В Пушкине он силой вывел ее с занятий и посадил в свою Toyota Camry.
По данным следствия, 26-летний мужчина был недоволен «неверным отношением к его чувствам». По некоторой информации, свою претензию он аргументировал угрозами, в том числе с помощью пистолета, и даже побоями. На помощь он позвал своего друга Хасана. Эту компанию и задержали полицейские ранним утром 12 ноября на углу улицы Марата и Невского проспекта.
После освобождения девушка написала заявление в полицию на похитителей. В настоящее время Алехвард и Хасан задержаны на двое суток. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.
СК возбудил уголовное дело о похищении человека. Однако, по данным «Фонтанки», теперь дальнейшая судьба Алехварда и его пособника Хасана находится в руках родителей девушки. Если с родственниками Висланы сумеют договориться в течение ближайших суток, то уголовное преследование против молодых людей могут прекратить.
По данным следствия, 26-летний мужчина был недоволен «неверным отношением к его чувствам». По некоторой информации, свою претензию он аргументировал угрозами, в том числе с помощью пистолета, и даже побоями. На помощь он позвал своего друга Хасана. Эту компанию и задержали полицейские ранним утром 12 ноября на углу улицы Марата и Невского проспекта.
После освобождения девушка написала заявление в полицию на похитителей. В настоящее время Алехвард и Хасан задержаны на двое суток. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.
СК возбудил уголовное дело о похищении человека. Однако, по данным «Фонтанки», теперь дальнейшая судьба Алехварда и его пособника Хасана находится в руках родителей девушки. Если с родственниками Висланы сумеют договориться в течение ближайших суток, то уголовное преследование против молодых людей могут прекратить.
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