В Атланте ищут мужчину, расстрелявшего людей на рэп-концерте

В городе Атланта (штат Джорджия, США) ищут зачинщика стрельбы, в результате которой погибли два человека.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в клубе The Masquerade. Двое пьяных посетителей концерта забрались на сцену. После этого по ним был открыт огонь из пистолета, сообщает сайт Вести.Ru.
Один из находившихся на сцене мужчин скончался от полученных ранений на месте, другой умер в больнице. Также пострадали еще два посетителя клуба. Сообщается, что их жизнь находится вне опасности. Стрелку после произошедшего удалось сбежать. Преступника ищет полиция.
Рэпер Казн Стизз, который должен был стать хедлайнером концерта, заявил в Twitter, что был шокирован «бессмысленным насилием»
Один из находившихся на сцене мужчин скончался от полученных ранений на месте, другой умер в больнице. Также пострадали еще два посетителя клуба. Сообщается, что их жизнь находится вне опасности. Стрелку после произошедшего удалось сбежать. Преступника ищет полиция.
Рэпер Казн Стизз, который должен был стать хедлайнером концерта, заявил в Twitter, что был шокирован «бессмысленным насилием»
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