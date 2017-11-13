Дело бывшего вице-губернатора Петербурга передано в центральный аппарат СК

Сегодня
Санкт-Петербургский городской суд продлил арест Марата Оганесяна до 9 февраля 2018 года. Также стало известно, что расследование громкого уголовного дела переносится в Москву.
Дело бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна передано из Петербурга в центральный аппарат Следственного комитета. Теперь историю о взятке и мошенничестве с деньгами, выделенными на строительство Стадиона Санкт-Петербург, будет вести старший следователь по особо важным делам при председателе СК Александр Халапов.
О передаче дела в Москву стало известно сегодня при рассмотрении ходатайства о продлении ареста Оганесяну. Как отмечает «Фонтанка», повышенный статус уголовного дела может быть связан с медлительностью расследования на уровне Петербурга.
Напомним: Марата Оганесяна задержали в ноябре 2016 года в Подмосковье. Его обвинили в хищении 50 млн рублей при поставке видеотабло для спортивной арены. На прошлой неделе бывший вице-губернатор признался в мошенничестве и заключил сделку со следствием. Что же касается второго уголовного дела по взятке в 20 млн рублей, то Марату Оганесяну до сих пор не предъявлено обвинение по этому делу.
О передаче дела в Москву стало известно сегодня при рассмотрении ходатайства о продлении ареста Оганесяну. Как отмечает «Фонтанка», повышенный статус уголовного дела может быть связан с медлительностью расследования на уровне Петербурга.
Напомним: Марата Оганесяна задержали в ноябре 2016 года в Подмосковье. Его обвинили в хищении 50 млн рублей при поставке видеотабло для спортивной арены. На прошлой неделе бывший вице-губернатор признался в мошенничестве и заключил сделку со следствием. Что же касается второго уголовного дела по взятке в 20 млн рублей, то Марату Оганесяну до сих пор не предъявлено обвинение по этому делу.
Комментарии