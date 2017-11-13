Участница «Ты супер! Танцы» не смогла сдержать слез при встрече с матерью

Долгожданная встреча после длительной разлуки произошла на проекте НТВ «Ты супер! Танцы». К одной из участниц, воспитаннице детского дома, приехала мама. Она неоднократно обещала дочери, что заберет ее, но каждый раз пропадала.
Эта история так похожа на многие другие. Отец Насти Молоковой ушел из семьи. Мать запила, девочку забрали в детский дом. Но разлучили Настю с мамой уже тогда, когда девочка уже очень хорошо понимала, что происходит.
Анастасия Молокова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Когда только пошла в школу, все было очень хорошо. Она делала уроки, проводила много времени. Но потом мама начала пить. Потом все изменилось».
Каждую ночь в детдоме Настя плакала в подушку, никак не могла привыкнуть к новой жизни. К тому же мать к дочери почти не приезжала. Но прошло время и слезы высохли.
Анастасия Молокова: «Повзрослела и поняла. Бывает такое. Простила ее».
Мать изредка, но все же навещала Настю. Каждый раз обещала, что заберет ее из детского дома, но потом опять пропадала.
Когда Настя еще только ехала на проект «Ты супер! Танцы», думала только об одном: мама увидит ее по телевизору, красивую, талантливую, в окружении звезд. Она обязательно одумается и сделает все, чтобы быть с ней.
Анастасия Молокова: «Я думаю о том, как я станцую, о том, какое мне это удовольствие доставит, и в первую очередь я думаю о маме. Чтобы она сидела видела, как мне радостно, и чтобы тоже порадовалась за меня».
Неприметная женщина за кулисами — мать Насти Молоковой. Ей всего 31 год. Екатерина Антонова родила Настю в 17 лет. Свою дочь она видит на большой сцене первый раз.
После Настиного выступления ее мать появилась из-за кулис, и слез уже не мог сдержать никто.
Екатерина Антонова, мама Анастасии Молоковой: «Я очень сильно горжусь своей дочерью. Я всегда буду ею гордиться. Она, если к чему-то стремится, то будет до конца идти. Такой боевой человек».
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 18 ноября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Анастасия Молокова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Когда только пошла в школу, все было очень хорошо. Она делала уроки, проводила много времени. Но потом мама начала пить. Потом все изменилось».
Каждую ночь в детдоме Настя плакала в подушку, никак не могла привыкнуть к новой жизни. К тому же мать к дочери почти не приезжала. Но прошло время и слезы высохли.
Анастасия Молокова: «Повзрослела и поняла. Бывает такое. Простила ее».
Мать изредка, но все же навещала Настю. Каждый раз обещала, что заберет ее из детского дома, но потом опять пропадала.
Когда Настя еще только ехала на проект «Ты супер! Танцы», думала только об одном: мама увидит ее по телевизору, красивую, талантливую, в окружении звезд. Она обязательно одумается и сделает все, чтобы быть с ней.
Анастасия Молокова: «Я думаю о том, как я станцую, о том, какое мне это удовольствие доставит, и в первую очередь я думаю о маме. Чтобы она сидела видела, как мне радостно, и чтобы тоже порадовалась за меня».
Неприметная женщина за кулисами — мать Насти Молоковой. Ей всего 31 год. Екатерина Антонова родила Настю в 17 лет. Свою дочь она видит на большой сцене первый раз.
После Настиного выступления ее мать появилась из-за кулис, и слез уже не мог сдержать никто.
Екатерина Антонова, мама Анастасии Молоковой: «Я очень сильно горжусь своей дочерью. Я всегда буду ею гордиться. Она, если к чему-то стремится, то будет до конца идти. Такой боевой человек».
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 18 ноября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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